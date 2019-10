F1: saltano le qualifiche di sabato del Gran Premio del Giappone per l'arrivo del tifone Hahibis

(PRIMAPRESS) - SUZUKA (GIAPPONE) - La Formula Uno si deve fermare difronte a qualcosa di più veloce delle sue vetture: il tifone Hahibis che si sta avvicinando sulle coste giapponesi. Il bollettino meteo ha sconsigliato di scendere in pista per le qualifiche di sabato per il Gran Premio del Giappone a Suzuka. La lotta per la pole è stata rinviata a domenica mattina e la terza sessione di prove libere di sabato non verrà riprogrammata, mentre la gara partirà regolarmente alle 14:10 ora locale (le 7:10 in Italia). - (PRIMAPRESS)