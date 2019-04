F1: quarta doppietta Mercedes in Azerbaigian con Bottas e Hamilton. Terzo posto per Vettel

(PRIMAPRESS) - BAKU - La Mercedes mette a segno la quarta doppietta nelle prime quattro gare del Mondiale e segna un primato nella storia della Formula 1. A Baku, in Azerbaigian, Bottas arriva davanti a Lewis Hamilton e Vettel. Il finlandese si riprende, così, la leadership del campionato. La gara tiratissima, come accade sempre sulla difficile pista dell'Azerbaigian, con un grande Charles Leclerc nella prima parte di gara e Sebastian Vettel incollato ai primi due nella seconda. La Ferrari, di fatto, non ha mai impensierito i due piloti della “stella” - (PRIMAPRESS)