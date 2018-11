F1: Lewis Hamilton vince ad Abu Dhabi e porta ad 11 i traguardi di questo campionato

(PRIMAPRESS) - ABU DHABI - Lewis Hamilton vince anche ad Abu Dhabi e porta ad 11 le sue vittorie in F1 con 17 podi e 11 pole position. Il pilota britannico, cinque volte campione del mondo con la Mercedes, ancora una volta ha dimostrato la sua superiorità negli ultimi giri del campionato ad Abu Dhabi. Sul tracciato di Yas Marina, il pilota della Mercedes è partito dalla pole position ed ha gestito la corsa nel migliore dei modi, lasciando agli altri l’iniziativa per poi dare la zampata finale in prossimità della bandiera a scacchi.

Nell’ultima corsa dell’anno, nei fatti, non c’era nulla in ballo. I giochi erano ormai fatti. Pertanto, i 25 punti in terra araba non erano così fondamentali da un punto di vista iridato. Tuttavia, giudicando il tutto in chiave psicologica, si comprende come il trionfo del n.44 abbia una valenza importante. L’inglese, infatti, ha voluto dimostrare come il pacchetto anglo-tedesco abbia sempre un vantaggio rispetto alla concorrenza e che gli altri per fare meglio dovranno inventarsi qualcosa. - (PRIMAPRESS)