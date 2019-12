F1: Lewis Hamilton (Mercedes) vince ad Abu Dhabi e chiude in festa il suo sesto mondiale

(PRIMAPRESS) - ABU DHABI - Lewis Hamilton aveva già in tasca il sesto mondiale ma si è preso il gusto di vincere anche la gara di Abu Dhabi mettendo 20 secondi tra lui ed il secondo classificato Max Verstappen. Al terzo posto Charles Leclerc con la Ferrari a cui è stata inflitta una multa per benzina irregolare.

Ora a mondiale concluso inizia la campagna acquisti che vedrebbe l’interesse della casa di Maranello di far salire a bordo di una “rossa” proprio Lewis Hamilton. Trattative in corso? Ancora presto per dirlo ma ce ne tutta l’aria. - (PRIMAPRESS)