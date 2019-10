F1: in Giappone la Ferrari parte in pole position ma cede il passo alle Mercedes

(PRIMAPRESS) - SUZUKA (GIAPPONE) - La Ferrari a Suzuka è scampata al tifone Hagibis ma non alla prova deludente delle “rosse”. Questa settimana si inizia con l’interrogarsi come può essere accaduto che le vetture del cavallino che avevano ottenuto la pole position nelle qualificazioni abbiamo completamente ceduto il passo alle Mercedes.

Le tedesche hanno vinto con Valtteri Bottas davanti a Sebastian Vettel e Lewis Hamilton che ha conquistato il terzo podio. Un primo e un terzo posto che valgono alla casa tedesca il titolo costruttori, il sesto consecutivo: eguagliato il record firmato dalla Ferrari dal 1999 al 2004. Una gara iniziata nel peggior modo possibile per la 'Rossa' di Maranello con una partenza difficile per Vette e Verstappen e Leclerc che si toccano. Ed ecco la classifica piloti dopo il gran premio giapponese: 1 Lewis Hamilton 338; 2 Valtteri Bottas 274; 3 Charles Leclerc 221; 4 Sebastian Vettel 212. - (PRIMAPRESS)