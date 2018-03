F1: Gp d'Australia, subito Hamilton in pole

La monoposto di Lewis Hamilton

MELBOURNE, Australia - Il quattro volte campione del mondo Lewis Hamilton ha conquistato la pole position per il Gran Premio d'Australia di Formula Uno a Melbourne. Il britannico ha segnato un record sul giro in un minuto, 21,16 secondi, chiudendo il primo posto in griglia davanti al duo Ferrari, Kimi Raikkonen e al quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel. L'australiano Daniel Ricciardo (Red Bull) è stato il quinto più veloce, ma partirà dall'ottavo posto dopo essere stato penalizzato di tre posti nella seconda sessione di venerdì.