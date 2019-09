F1, a Singapore doppietta Ferrari con Vettel e Leclerc sul podio. Non accadeva dal 2017

(PRIMAPRESS) - SINGAPORE - A Marina Bay si riapre in modo imprevedibile il campionato per la gioia dei tifosi. Vettel torna al successo con la Ferrari e in doppietta con Leclerc. L’ultima volta del doppio piazzamento del cavallino è stato nel 2017 in Ungheria. Nei box della rossa è stata decisa una strategia che vede di privilegiare Vettel per mettere Verstappen fuori di primi due gradini del podio. Il Gran Premio asiatico si è concluso con Hamilton quarto e Bottas quinto. Da segnalare che la Safety car è arrivate per tre volte in pista. - (PRIMAPRESS)