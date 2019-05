F1: a Monaco dominio Mercedes con Hamilton e Bottas ma con la Ferrari al secondo posto

(PRIMAPRESS) - MONACO - La Mercedes con Lewis Hamilton vince il GP di Monaco e conquista la quarta vittoria stagionale. Sul podio accanto a lui la Ferrari di Vettel che ha evitato il trionfo tutto a marca tedesca perché al terzo poso si è piazzato Bottas. Quella di oggi è stata una gara con qualche colpo di scena con uno degli episodi più movimentati quando in partenza Leclerc, scatenato nella rimonta dopo il disastro delle qualifiche, fora in un contatto con la Renault di Hulkenberg, distruggendo il fondo della sua Ferrari e costringendo i commissari a far entrare la Safety Car per recuperare i detriti. Tutti ne approfittano per il pit-stop e proprio nella corsia dei box Verstappen sorpassa Bottas per il 2° posto, con una manovra azzardatissima. Il finlandese è poi costretto a un altro pit-stop immediato per la rottura di un cerchione e scivola addirittura al 4°, alle spalle di Vettel. Poi, la sentenza: 5 secondi di penalità a Verstappen per unsafe realease, che alla fine gli costano la seconda piazza a favore di Seb, che con un po' di fortuna strappa il miglior risultato della sua stagione, e anche la terza a favore di Bottas. - (PRIMAPRESS)