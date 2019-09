Europei volley: Italia battuta dalla Francia 3-O che accede alle semifinali

(PRIMAPRESS) - NANTES (FRANCIA) - l’Italia di volley cede alla Francia senza appello con un secco 3-O. La squadra di Laurent Tillie accede alle semifinali dell'Europeo di volley maschile 2019. Con i parziali di 25-16, 27-25, 25-14 si legge come è andata la partita che solo nel secondo set ha visto gli azzurri misurarsi alla pari con i transalpini. La Francia si è dimostrata squadra molto più forte e precisa, aiutata anche dalla serata negativa di Zaytsev e compagni. Proprio lo Zar, che ha sbagliato due palloni decisivi nel secondo set, è rimasto lontano dalle percentuali alle quali aveva abituato in questo Europeo. Saranno dunque i francesi ad affrontare la Serbia di Atanasijevic, che ha vinto il suo quarto di finale soffrendo contro l'Ucraina, in semifinale. - (PRIMAPRESS)