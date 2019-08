Europei pallavolo femminile: la Polonia ferma l’Italia (3-2) e prende la leadership del gruppo B

(PRIMAPRESS) - LODZ (POLONIA) - Scivolone dell’Italia agli Europei di volley femminile 2019 che cede alla Polonia (3-2). Per la Nazionale Italiana è stato un ottimo inizio che aveva fatto intravedere un successo possibile. Per le italiane erano quattro gare vinte su quattro, tutte con un punteggio netto di 3-0. Un primo posto del girone che non è riuscita a consolidare contro la Polonia, per la leadership del gruppo B. - (PRIMAPRESS)