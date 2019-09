Europei maschili di volley: l’italia batte il Portogallo 3-0 con la stella Ivan Zaytsev

(PRIMAPRESS) - MONTPELLIER - L'Italia batte il Portogallo per 3-0 nel debutto degli Europei maschili di volley di Montpellier. La squadra del ct Blengini ha battuto i lusitani nel 1° turno del gruppo A con i parziali di 25-21, 25-10, 25-22. Decisivi i 18 punti del solito Ivan Zaytsev, miglior marcatore del match e giocatore più in palla insieme ai centrali. Troppa la differenza tecnica e tattica con la Nazionale portoghese, che con orgoglio ha lottato specialmente nel 3° set, rendendo la vita difficile a un'Italia parsa ancora in rodaggio, in vista di partite ben più impegnative. Venerdì gli azzurri tornano subito in campo per affrontare la Grecia (ore 20.45, liveblog sul nostro sito), strapazzata dalla Bulgaria per 3-0. Passano agli ottavi le prime 4 squadre classificate di ogni girone. - (PRIMAPRESS)