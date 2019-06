Europei: la Nazionale under 21 cede alla Polonia (1-0) e le lascia il comando del Gruppo A

(PRIMAPRESS) - ROMA - Tappa d’arresto per la nazionale di calcio Under 21 che cede il passo alla Polonia (1- 0) nella seconda partita degli Europei di categoria. Nel gruppo A, dunque la squadra polacca guida la classifica con 6 punti e l’Italia è seconda con 3 punti a pari merito con la la Spagna. Quest’ultima,però, ha perso nello scontro diretto contro l’Italia. All’ultimo posto c’è il Belgio, che finora non ha ottenuto nessun punto e che giocherà con l’Italia sabato 22 giugno. Dopo i gironi ci saranno le semifinali, a cui si qualificheranno le prime classificate dei tre gruppi e la migliore seconda. Per passare come prima classificata l’Italia dovrà quindi vincere contro il Belgio e sperare che la Spagna batta la Polonia, ma con non più di due gol di scarto. Se invece la Polonia dovesse vincere o la Spagna dovesse vincere con più di due gol di scarto, resta la possibilità di passare come seconda classificata, ma a patto che nessuna squadra avrà fatto meglio dell’Italia. - (PRIMAPRESS)