Europa League: ottavi, Napoli batte Salisburgo 3-0

Foto di Vincenzo Di Monda Fabian Ruiz autore della seconda rete

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Napoli con un piede nei quarti di Europa League seppur con tanta sofferenza nel finale di partita. Al San Paolo, Salisburgo battuto 3-0 in una partita con qualche sbavatura solo nel finale. Al ritorno giovedì prossimo Ancelotti sarà privo però di Koulibaly e Maksimovic, squalificati e dovrà inventarsi una difesa con un nuovo centrale. Primo tiro degli austriaci (Dabbur), ma poi solo Napoli. Milik scarta anche il portiere (assist Mertens) al 10', Fabian Ruiz insacca con un sinistro al volo al 18' (in mezzo gol annullato per fuorigioco al Salisburgo). Ripresa. Meret dice ancora no a Dabbur, poi Onguéné segna un autogol su cross di Mario Rui (58'). Nel finale diverse occasioni del Salisburg, ma davanti ai pali un grande Meret para l’impossibile. Vittoria meritata dei partenopei. - (PRIMAPRESS)