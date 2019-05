Europa league: finale tutta inglese con l'Arsenal ed il Chelsea che deve far ricorso ai rigori

(PRIMAPRESS) - ROMA - La scena del calcio europeo è tutta inglese. Dopo Tottenham e Liverpool in Champions League l’Inghilterra si aggiudica anche la finale di Europa League. A Baku il derby sarà londinese con il Chelsea e l’Arsenal. Se l’Arsenal, già vittoriosa (3-1) nella semifinale d’andata contro il Valencia, ha avuto vita facile anche al ritorno (4-2 ), il Chelsea di Sarri ha dovuto faticare di più sino ad arrivare ai calci di rigore. E l’accesso in finale è arrivato grazie al penalty di Hazard. Tra le due inglesi è stato decisamente più semplice il compito dell’Arsenal. Aubameyang con un pregevole tocco d’esterno destro dopo poco più di un quarto d’ora ha tolto le castagne dal fuoco a Emery, dato che gli ospiti erano subito andati sotto – complice un avvio horror – sul tocco da due passi di Gameiro, bravo a finalizzare un contropiede magistrale degli spagnoli. L’1-1 dell’ex attaccante del Borussia Dortmund ha però spezzato le ali al Valencia, e la rete in avvio ripresa di Lacazette ha messo definitivamente la parola fine al discorso qualificazione. Sotto di un gol e con quattro da segnarne per strappare il pass per Baku l’undici di Marcelino ha alzato bandiera bianca, trovando comunque la forza di pareggiare – ancora con Gameiro – prima di soccombere definitivamente sotto i colpi di uno scatenato Aubameyang, mattatore al Mestalla con una tripletta nel 4-2 finale che manda i londinesi in finale. - (PRIMAPRESS)