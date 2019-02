Europa League: due gol al Zurigo, Napoli agli ottavi

foto di Vincenzo Di Monda L’esultanza di Simone Verdi dopo il gol

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Il Napoli conquista il pass per quello che resta il suo ultimo, concreto traguardo stagionale, l’Europa League, battendo il Zurigo al San Paolo per 2-0. Verdi e Ounas i realizzatori delle reti della vittoria. Ancelotti aspettava segnali concreti da questa gara sullo stato di salute dei suoi ragazzi, in particolare degli attaccanti “storici”. La risposta dal terreno di gioco non è stata delle più incoraggianti, nonostante la vittoria. Primo tempo in sostanziale equilibrio fino al quarantatreesimo, quando Simone Verdi raccoglie al volo un presioso assist di Ounas e insacca la porta difesa da Brecher. Fino a quel momento, solo due impalpabili occasioni da gol con Insigne e Mertens. Più interessante l’inizio ripresa. Il Zurigo si affaccia in area avversaria al quarantottesimo, Khelifi lancia una staffilata che finisce sul fondo. Al settantacinquesimo il raddoppio del Napoli. Mertens scorge Ounas in area e lo serve, consentendogli di anticipare in portiere. Al settantanovesimo ci prova Milik, subentrato ad Ounas, ma il suo tiro finisce alto. - (PRIMAPRESS)