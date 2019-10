Europa League: a Glasgow la Lazio gioca bene ma cede al Celtic (2-1)

(PRIMAPRESS) - GLASGOW -Nella partita del Girone E di Europa League giocata al Celtic Park della città scozzese, la Lazio non ce l’ha fatta a piegare il Celtic che ha avuto la meglio battendo i biancocelesti per 2 a 1. La Lazio ha tuttavia, giocato bene riuscendo anche ad andare in vantaggio con Lazzari, in un primo tempo contraddistinto dalla grandissima pressione degli scozzesi, che nella ripresa la ribaltano con Christie e il colpo di testa di Jullien a un minuto dalla fine. Al 95° un miracolo di Forster nega il pari a Cataldi. E si chiude così il match. - (PRIMAPRESS)