Euro 2020: oggi sorteggi da Bucarest. L'Italia fa gli scongiuri per non ritrovarsi con il Portogallo

(PRIMAPRESS) - BUCAREST - Euro 2020: oggi il sorteggio in diretta dalla capitale della Romania (dalle 18 su Rai 2 e Sky Sport 24). Ciò che l’Italia non vorrebbe è di trovarsi Cristiano Ronaldo sul suo percorso. Anche se nelle qualificazione il Portogallo è stato staccato dalla sorprendente Ucraina di Shevchenko ed inseguito dalla Serbia, è finito in terza fascia al sorteggio. L’Italia in seconda fascia potrebbe inoltre pescare la Francia di Mbappé, Pogba e Griezmann. - (PRIMAPRESS)