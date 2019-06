Euro 2020: l'Italia batte la Bosnia (2-1) con i gol di Insigne e Verratti

(PRIMAPRESS) - TORINO - L’Italia Azzurra parte bene e dopo la vittoria in Grecia, si impone in rimonta anche sulla Bosnia per 2-1 all’Allianz Stadium di Torino. L’undici tricolore ipoteca un percorso importante nella corsa alla qualificazione ad Euro 2020. Al gol di Dzeko al 32' del primo tempo ha risposto Insigne con una splendida girata al volo al 49' e Verratti all’86' ha concluso la rimonta. - (PRIMAPRESS)