È ufficiale: Luca Spalletti ha lasciato l’Inter. Un comunicato del club lo conferma

MILANO - Arrivato con un comunicato del club nerazzurro, l'addio di Luciano Spalletti all'Inter. La decisione, arrivata in queste ore, non coglie di sorpresa nessuno perché è da giorni che si parlava dell'arrivo di Antonio Conte a Milano. L'allenatore pugliese subentrerà a Spalletti sulla panchina nerazzurra. L'ex ct scelto da Suning per fare il definitivo salto di qualità ha firmato un contratto di 3 anni a 9 milioni netti più bonus. Sabato Conte sarà a Madrid insieme al presidente Steven Zhang e la dirigenza, per la finale di Champions tra Liverpool e Tottenham. E Spalletti? Luciano da Certaldo in Toscana per la morte del fratello Marcello è stato avvisato della fine del rapporto da Marotta. Per il momento secondo indiscrezioni l'allenatore dovrebbe prendersi un anno sabbatico, per parlare di buonauscita ci sarà tempo.