E' scontro di accuse tra il ministro Spadafora ed il presidente della Lega Serie A sul mancato fermo delle partite

(PRIMAPRESS) - ROMA - Ormai è scontro senza esclusione di colpi tra il ministro dello Sport, Spadafora e il Presidente della Lega Serie A, Dal Pino. Vincenzo Spadafora, è ostato ospite della trasmissione '90° Minuto' ai microfoni di Rai Sport. Queste le sue parole sul caos Serie A e la possibile sospensione del campionato: "Il campionato oggi non si è fermato per un gesto irresponsabile della Lega Serie A e del Presidente Dal Pino. È vero che il dpcm di ieri sera contiene la misura delle porte chiuse, ma è vero anche che stiamo invitando in ogni modo il mondo del calcio, così come gli italiani più in generale, a prendere delle decisioni. C'è un interesse economico dietro allo sport, con la Serie A in particolare che si sente immune dal virus e soprattutto dai sacrifici che sta facendo tutto il Paese. Ho provato fino alla fine a evitare di chiedere la sospensione del campionato, so quanto sia importante a livello sociale la partita della domenica, ma adesso non possiamo più permettercela. Ho ricevuto offese, insulti e minacce per questo, ma ciò che conta è la salute pubblica". "La Lega non si sta assumendo le proprie responsabilità. Non sono contento dell'operato del Presidente Dal Pino, cos'altro deve succedere nel nostro Paese per far capire che va fermato il campionato di Serie A? Dichiarazioni che non sono affatto piaciute a Dal Pino che ha contestato al ministro di aver avuto un atteggiamento debole e poco autoritario tentando di scaricare su altri la responsabilità di chiudere il campionato. - (PRIMAPRESS)