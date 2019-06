È il galeone di Venezia a vincere la 64esima edizione della Regata delle Repubbliche Marinare

(PRIMAPRESS) - VENEZIA - È il galeone di Venezia a vincere la 64esima edizione della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare che quest’anno si è disputata nella città lagunare veneta.

Con la sfilata del corteo storico era partita ufficialmente nel pomeriggio l’edizione 2019 della spettacolare rievocazione storica che l’anno prossimo si sposterà ad Amalfi.

Gli splendidi costumi delle delegazioni di Amalfi, Genova, Pisa e Venezia, hanno sfilato alle 17.30 di oggi da Piazza San Marco lungo la Riva degli Schiavoni e fino a via Garibaldi tra gli applausi e la meraviglia dei tantissimi turisti che affollano la Serenissima in questi giorni di fine marzo.

Cospicua la partecipazione di simpatizzanti di Amalfi che in questi giorni hanno raggiunto Venezia per supportare la loro città in quella che viene vista come una gara di finale di coppa. - (PRIMAPRESS)