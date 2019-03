Dorotea Wierer unica azzurra in finale alla Coppa del mondo di Biathlon

(PRIMAPRESS) - OESTERSUND (NORVEGIA) - Dorothea Wierer, unica azzurra in finale alla gara di coppa del mondo in Norvegia, dopo che Lisa Vittozzi si è persa giovedì nelle retrovie della Sprint e quindi fuori dai giochi. Oggi nella prova ad Inseguimento la Wierer partirà con 53” di gap dalla slovacca Kuzmina (che ha annunciato il ritiro a fine stagione). Alla capoclassifica, per chiudere aritmeticamente la volata e conquistare la Coppa generale, servirà salire sul podio. In questo caso avrà staccato definitivamente le rivali Roeiseland e Kuzmina in classifica generale. In più potrebbe lottare per la Coppa di specialità. Potrebbe, inoltre, esserci una volata tutta italiana per la Coppa del Mondo: se la Wierer finisse oggi 7a, col gioco degli scarti, domani nella Mass Start tornerebbe in gioco Lisa Vittozzi. Insomma un piccolo rompicapo per un grandissimo sogno. - (PRIMAPRESS)