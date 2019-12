Dominik Paris mette le ali nella prima discesa della Coppo del Mondo a Bormio

(PRIMAPRESS) - BORMIO - Dominik Paris non delude le aspettative della vigilia e nella prima discesa del lungo fine settimana di Bormio mette le ali scendendo in 1’49"56 e mettendo 0"39 tra lui e lo svizzero Beat Feuz. Al terzo posto, si posiziona l’austriaco Matthias Mayer, a 0"42.

Per Paris è la quinta vittoria in assoluto su questa pista: tre i successi in discesa nel 2012, 2017 e 2018 e uno in superG.

Dominik ha tirato come un matto, piegando in curva come solo lui sa fare a oltre 100 chilometri all’ora: "E’ andata abbastanza bene" - racconta alla fine ridendo. Poi ammette: "Ho rischiato, non volevo arrivare secondo sulla Stelvio. Mi diverto e mi piace sciare su questa neve così dura, anche se è faticoso ci vuole più testa.

Non sono mancati colpi di scena come quello di Vincent Kriechmayer che si salva con una peripezia da equilibrista: perde lo sci sinistro, staccatosi per una sollecitazione, ma riesce a rimanere in piedi e soprattutto senza infortunarsi. - (PRIMAPRESS)