Da Chianciano Terme lo start del Sindaco, Andrea Marchetti per la seconda tappa del Grand Motor Trail ACES Italia

(PRIMAPRESS) - CHIANCIANO TERME (SIENA)– Lasciata Chianciano Terme, seconda tappa del Grand Motor Trail ACES Italia 2019, gli equipaggi delle auto del team ACES, hanno percorso oltre 500 chilometri per raggiungere la community dell’Arco del Benessere, con il comune di Vallebona a fare da capofila. La prima edizione del Grand Motor Trail ACES Italia 2019 ha lo spirito di un giro d’Italia per collegare le città italiane che nel 2019 hanno ottenuto il riconoscimento di European City, Town and Community of Sport, istituito dalla Federazione delle Capitali e delle Città Europee dello Sport (ACES Europe) con la sua delegazione di ACES Italia. Il Sindaco della città toscana, Andrea Marchetti al termine della conferenza stampa, ha fatto sventolare la bandiera a scacchi per il via alla sportcar, con a bordo l’equipaggio Alfieri (ACES)-Torricelli (Allenarsi per il Futuro) che ha raggiunto in serata Vallebona (Imperia) per poi proseguire per Vercelli, Mantova, Sesto Calende, Omegna e Livigno. “Allenarsi per il Futuro” e ACES Italia si sono unite con la volontà di promuovere le attività a supporto dell’occupazione giovanile nelle città, comuni e comunità italiane impegnate a favorire attraverso la pratica dello sport la crescita sociale del proprio territorio e il miglioramento di stile di vita dei cittadini.- hanno sottolineato Luigi Ciaralli di ACES e Galli, Risorse Umane di Bosch, quest’ultimo Intanto, ha annunciato la possibilità per cinque studenti residenti a Chianciano Terme di poter fare un stage alternanza scuola-lavoro, per l’Anno scolastico 2019/2020, della durata di due settimane (vitto e alloggio compresi), nella sede centrale italiana dell’azienda, a Milano (daremo comunicazione congiunta con Bosch, per le modalità dello stage formativo, nei prossimi giorni). Ad illustrare il progetto “Allenarsi per il Futuro” nella seconda tappa, è stato il campione di calcio Moreno Torricelli presente a Chianciano con l’istitutoProfessionale Alberghiero “P. Artusi”. Nelle prossime date è annunciata la partecipazione di altri importanti sportivi come Maurizio Ganz, Claudio Chiappucci, Gian Maria Gabbiani, Daniela Masseroni e Marco Confortola, che incontreranno a loro volta le scolaresche ed il pubblico nelle principali piazze delle città premiate. Questi i presenti nell’incontro di questa mattina, che si è tenuto presso la Cripta della Chiesa Santa Maria della Stella di Chianciano Terme dalle ore 9.00. Oltre al Sindaco Andrea Marchetti e Moreno Torricelli, erano presenti: l’Assessore alla cultura Danila Piccinelli; Edoardo Galli responsabile del dipartimento risorse umane della Bosch Italia che ha presentato il progetto “Allenarsi per il Futuro” e Francesco Visco sempre della Bosch che ha presentato l’azienda; Daniela Vellucci che ha parlato dell’orientamento attitudinale; Pasquale Alfieri e Luigi Ciaralli (Vicepresidente) di ACES Italia. Ha preso parte all’evento anche Franco Cernigliaro, direttore di Swarovski Optik che segue il tour con un pick-up attrezzato con le ottiche per l’osservazione a distanza. Al seguito del Trail ACES c’è anche Hertz Official Jeep (4×4) per l’equipaggio e l’assistenza. - (PRIMAPRESS)