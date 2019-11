Coppa Davis, l'Italia è fuori battuta dagli Usa (2-1) ma Fabio Fognini esce a testa alta nel match con Opelka

(PRIMAPRESS) - MADRID - Le speranze, nella prima edizione della nuova Coppa Davis, si sono già disciolte per l’Italia del tennis. Sconfitta anche dagli Stati Uniti (2-1) la corsa è finita. Della partecipazione resta il buon ricordo di un grande match arriva da un ottimo Fabio Fognini, che riesce a piegare l’americano Reilly Opelka. Cade poi Berrettini: grande avvio, rimpianti per il tie-break perso e Fritz a segno in 2h18' (57 76 62). Illude anche il doppio azzurro: Bolelli e (di nuovo) Fognini conquistano il set di apertura prima di cedere agli specialisti Querrey/Sock 67 76 64 (2h30’). - (PRIMAPRESS)