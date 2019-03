Circuito di Padel MSP nei circoli romani dedicato alla Festa nazionale della Donna

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il padel fa tendenza e conquista anche il pubblico femminile che nel Lazio sta crescendo grazie ai circuiti per gli appassionati di questo sport.

Dall’8 al 15 marzo è il Circuito MSP Italia, con il Patrocinio di Roma Capitale e Municipio Roma XII a dedicare l’appuntamento con le racchette in rosa in occasione della Festa della Donna che consentirà anche alle neofite e senza limiti d’età, di entrare in contatto con questa disciplina provandola in 20 circoli della capitale.

La Settimana della Donna, promossa da MSP Italia-Comitato Provinciale di Roma insieme al Settore Padel MSP Italia, partirà venerdì 8 marzo dalle ore 11 al Pink Padel Club (via della Pisana, 1036) alla presenza di esponenti istituzionali e si svolgerà in oltre venti circoli dislocati sul territorio romano del Circuito affiliati MSP Italia, lieti di ospitare l’originale manifestazione. Sul sito di MSP si potrà consultare le disponibilità e i circoli che hanno aderito all’iniziativa. - (PRIMAPRESS)