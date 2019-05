Champions: stato di grazia per l'Ajax che batte a Londra il Tottenham (1-0)

(PRIMAPRESS) - LONDRA - L’Ajax batte il Tottenham 1-0 nella partita d'andata della prima semifinale di Champions League. Decisivo il gol al 15' di van de Beek, che è risultato anche il migliore in campo. Dopo le vittorie con Real Madrid e Juventus l'Ajax conferma la sua capacità di concentrazione in trasferta. Il primo tempo è stato dominato dagli olandesi e nella ripresa sono stati vicini al raddoppio più volte a differenza degli inglesi che non hanno saputo sfruttare le poche occasioni in cui la difesa degli avversari si era aperta. - (PRIMAPRESS)