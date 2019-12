Champions: Napoli-Genk 4-0, partenopei agli ottavi

foto di Vincenzo Di Monda Milik dopo aver segnato il primo dei suoi tre goal al Genk

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - E dopo tante tribolazioni e due mesi senza un vittoria, il Napoli torna finalmente a vincere ed a fornire una prestazione di alto livello battendo in Champions League il Genk per 4-0. Napoli secondo nel girone E dopo il poker rifilato al Genk e il 2-0 del Liverpool sul Salisburgo. Reds primi con 13 punti e partenopei a 12. Gli azzurri di Ancelotti approdano agli ottavi di Champions League e il tecnico a meno di colpi di scena conserva la panchina. Pronti-via e Koulibaly di testa coglie la traversa. Al 3' il 17enne portiere Vandevoordt tenta un dribbling su Milik che lo punisce:1-0. Su centro di Di Lorenzo Milik fa il bis (26') poi su rigore il polacco cala addirittura il tris (38'). Nella ripresa, altro rigore per il Napoli e Mertens siglia il 4-0. - (PRIMAPRESS)