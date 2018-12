Champions League: il Napoli trionfa sulla Stella Rossa (3-1) e l'Inter cede al Tottenham (1-0)

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nella classifica di Champions League il Napoli aggiunge un tassello per andare avanti al contrario dell’Inter. I partenopei hanno vinto in casa con la Stella Rossa di Belgrado (3-1) mentre i nerazzurri che hanno ceduto di misura al Tottenham (1-0) potrebbero vedere chiudersi ogni possibilità nell'ultima giornata quando la squadra di Ancelotti andrà ad Anfield per affrontare il Liverpool e quella di Spalletti ospiterà il Psv a San Siro. Partiamo proprio dei nerazzurri: il ko contro il Tottenham mette gli Spurs al secondo posto nel gruppo B in virtù del rapporto nel doppio confronto, 2-1 al Meazza per l'Inter e 1-0 al ritorno per gli uomini di Pochettino. Entrambe le squadre a sette punti, ma nerazzurri al terzo posto. L'Inter dovrà quindi semplicemente far meglio degli inglesi impegnati al Camp Nou con il Barcellona: solo se il Tottenham vincesse non ci sarebbe nulla da fare. Per Icardi e compagni occorre dunque sperare nella vena di Messi e nella lunga imbattibilità casalinga dei blaugrana (cinque anni e mezzo, 1° maggio 2013, sconfitta contro il Bayern), facendo però chiaramente il proprio compito contro gli olandesi.

Altra storia per il Napoli nel gruppo C, con un numero maggiore di variabili. La squadra di Ancelotti è prima a 9 punti, uno in più del Psg, col Liverpool terzo a quota sei: se fa punti ad Anfield passa agli ottavi, e se vince lo fa da prima. Se perde con 1 gol di scarto ma segnando almeno una rete passa lo stesso in virtù dell'1-0 al San Paolo con i Reds.

Se il Napoli perde invece con più di un gol di scarto (il Liverpool sarebbe a questo punto in vantaggio per gli scontri diretti) dipende tutto dal risultato del Psg a Belgrado contro la Stella Rossa: se i parigini dovessero perdere, Ancelotti festeggerebbe in ogni caso, se Neymar e compagni viceversa vincessero addio ottavi. Il calcolo diventa più complesso nell'eventualità di un pareggio del Psg: con tre squadre a nove punti, la classifica avulsa premierebbe il Liverpool, per i francesi e gli azzurri entrerebbe in causa la differenza reti. Il Napoli anche in questo caso passerebbe agli ottavi sempre perdendo con un gol di scarto, ma segnando almeno 3 gol alla squadra di Klopp. - (PRIMAPRESS)