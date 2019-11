Champions League: Il Celtic batte la Lazio (1-2) nonostante il buon avvio con Immobile. Ora biancocelesti in salita

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Celtic espugna l’Olimpico battendo i biancocelesti 2-1. I padroni di casa, riescono a sfondare la difesa degli scozzesi con Immobile e si portano in vantaggio. Nel finale del primo tempo é Forrest a ristabilire la parità. Nella ripresa il portiere Forster sbarra la porta ad almeno tre incursioni che potevano trasformarsi in gol. È al 95' che Ntcham completa la rimonta e qualifica i suoi. Alla squadra di Inzaghi servirà ora un miracolo per passare il turno. - (PRIMAPRESS)