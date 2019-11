Champions League (Gruppo E): all'Olimpico si sfidano Lazio-Celtic e a Roma è alta tensione

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il match Lazio-Celtic per la quarta giornata del Gruppo E di Europa League, che si giocherà oggi con il fischio d’inizio alle 18,55 ha mostrato già di essere ad alta tensione. Ieri sera sono stati soccorsi due i tifosi del Celtic al centro di Roma dopo essere stati accoltellati da supporter della Lazio. A quanto ricostruito finora alla polizia, c'è stata prima una rissa davanti a un pub e poi l'accoltellamento. Soccorso uno scozzese 52enne nei pressi del pub e un altro 35enne in piazza Beniamino Gigli, poco distante da lì. Intanto ieri è scattato il piano di sicurezza per la partita di Europa League in programma stasera all’Olimpico. Il traffico intorno alle vie d’accesso dello stadio sono già parzialmente bloccate. Controlli ferrei nella zona dello stadio e del centro di Roma, negli aeroporti e nelle stazioni, oltre che nei luoghi di ritrovo dei tifosi scozzesi. Già da ieri è in vigore il divieto di vendita di bottiglie in vetro per i locali. Il piano sicurezza è stato illustrato martedì pomeriggio durante un tavolo tecnico presieduto dal questore Carmine Esposito. Alle 14.00 il punto di raccolta per i tifosi ospiti in Piazzale delle Canestre a Villa Borghese, dove partiranno alcuni pullman che li scorteranno fino all’Olimpico, era già affollato dai supporter bianco-verdi della squadra scozzese. - (PRIMAPRESS)