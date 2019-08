Champion league: il sorteggio a Montecarlo penalizza le italiane. Il Napoli ritrova il Liverpool sul suo cammino

(PRIMAPRESS) - MONTECARLO - Sorteggio di Champions che ha penalizzato maggiormente le squadre italiane. Peggio di tutte è andata all'Inter: la squadra di Antonio Conte è stata inserita nel girone F insieme a Barcellona, Borussia Dortmund e Slavia Praga. Va meglio alle altre: nel girone B la Juventus ritrova l'Atletico Madrid, che aveva eliminato lo scorso anno agli ottavi di finale, e affronterà anche Bayer Leverkusen e Lokomotiv Mosca; c'è di nuovo il Liverpool nel cammino del Napoli, ma le altre avversarie, Salisburgo e Genk, appaiono poco insidiose; l'Atalanta, alla sua prima partecipazione alla massima competizione europea e per questo inserita nell'ultima fascia, può sorridere per l'inserimento nel girone C, in cui oltre alla corazzata Manchester City sfiderà Shakhtar e Dinamo Zagabria. Prima giornata il 17 e 18 settembre. - (PRIMAPRESS)