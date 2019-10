Calcio: nell'anticipo di serie A il Napoli batte il Verona 2-0

foto di Vincenzo Di Monda Il secondo gol di Milik

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Napoli concreto, non bellissimo e che riesce ad avere la meglio di un organizzato Verona. Finisce 2-0 per i partenopei. Il Verona è una buona squadra e lo si vede soprattutto a metà primo tempo, quando ha diverse occasioni per andare in vantaggio, ma trova d'avanti ai pali un incredibile Meret. Triplo intervento di Meret sulla stessa azione: fermati Lazovic, Pessina e Zaccagni.Partenopei poco rapidi nella trequarti offensiva, ma con un Milik in gran forma. I due gol degli uomini Ancelotti vengono realizzati uno per tempo. Al '37 Arkadiusz Milik imbeccato in area da Fabian Ruiz rimane freddo e buca il portiere. E' 1:0. Al '67 palla lanciata profonda in area su punizione da Lorenzo Insigne e Arkadiusz Milik centra il bersaglio grosso mandando il pallone sotto la traversa. E' 2:0. Silvestri nega il tris al Napoli e Mertens stampa sul palo la ribattuta. - (PRIMAPRESS)