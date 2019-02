Calcio: Napoli sprecone pareggia 0-0 in trasferta con la Fiorentina

Foto di Vincenzo Di Monda

(PRIMAPRESS) - FIRENZE - Sei palle goal sprecat. Si racchiude qui il match del Napoli al Franchi contro una coriacea Fiorentina. Mertena, Insigne, Callejon e Milik hanno sciupato delle ghiotte occasioni per segiare. Il goal è il vero male di questo Napoli. Napoli subito pericoloso con Insigne che manca il gol a tu per tu con Lafont che para all'11'anche su un insidioso tiro di Mertens. Al 27'gran tiro di Veretout parato da Meret. Al 36'Lafont dice ancora no a Mertens.In avvio ripresa altra paratona di Lafont su Zielinski. I viola si fanno più propositivi, ma il Napoli è sempre reattivo. Nel 3' di recupero occasione sciupata malamente da Milik che non arriva su un cross di Calleon e la partita finisce a reti bianche. Morale della favola? Questo Napoli avrebbe bisogno di un attaccante con la A maiuscola. E probabilmente se come ha fatto il Milan con Piatek fosse corsa ai ripari, oggi e non solo, le cose per la squadra di Ancelotti sarebbero ben diverse. - (PRIMAPRESS)