Calcio mercato: giocatori in vacanza e agenti al lavoro come per Dybala in trattativa con il Manchester

(PRIMAPRESS) - MILANO - Il calcio mercato si intensifica e allarga i confini delle compravendite. Le prime battute si concentrano sugli attaccanti tanto che Lukaku appare sempre più in direzione Juventus, situazione legata anche alla posizione di Dybala. Oggi gli agenti dell'argentino sono volati a Manchester per capire quale fosse l'offerta dello United per il calciatore e per dare dunque maggiore credibilità allo scambio tra i club che taglierebbe fuori l'Inter da una delle trattative più lunghe di questo calciomercato.

Dybala rientrerà giovedì dalle vacanze che sono state differite a causa in Copa America dove è arrivato fino alla finale per il terzo posto con l'Argentina. L'ex Palermo aveva come intenzione quella di continuare la sua avventura con la Juventus e di provare a convincere Maurizio Sarri a inserirlo nel suo nuovo progetto tecnico. Ma durante la sua assenza la Juventus ha fatto dei calcoli tenendolo sostanzialmente fuori dai piani futuri e la notizia non ha convinto pienamente Dybala che adesso, suo malgrado, sta accettando l'idea di cambiare aria.

Il Manchester United è una piazza che potrebbe fare al caso suo per tanti motivi: è un club di primissimo piano, offrirà sicuramente uno stipendio importante e gli darà l'occasione di giocare un torneo importante come la Premier League con l'occasione anche di alzare una coppa europea, l'Europa League, in attesa di conquistarsi sul campo una nuova chance in Premier. Inoltre Dybala sarebbe una delle stelle dell'attacco dei Red Devils, dato che la partenza di Lukaku priverebbe Solskjaer di uno dei suoi punti di riferimento offensivi. - (PRIMAPRESS)