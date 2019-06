(PRIMAPRESS) - BOLOGNA - L’Italia under 21 di calcio parte lenta ma poi prende il ritmo dopo 20 minuti di gioco e batte la Spagna per 3-1. Grande trascinatore è stato Chiesa che ha messo a segno una doppietta a cui si è aggiunto il bel rigore di Pellegrini annullando così il goal di Ceballos che aveva portato in vantaggio gli iberici. - (PRIMAPRESS)