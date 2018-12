Calcio: il Napoli a valanga sul Frosinone vince 4-0

Foto di Vincenzo Di Monda Il primo gol di Milik

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Con la testa all'incontro di martedì prossimo contro il Liverpool ed un degno turnover, il Napoli ha travolto 4-0 il modesto Frosinone. Non c'è mai stata partita e i 24 (ora 27) punti di differenza tra le due squadre si sono visti tutti. Partita chiusa dai partenopei già nel primo tempo. Ora testa alla sfida decisiva in Champions di martedì in casa del Liverpool. Al 7' la sblocca Zielinski in mischia dopo corner. Al 40' Ounas scaglia un sinistro che deviato da Ariaudo beffa Sportiello. Ripresa col solito copione. Il portiere ciociaro rimedia su Insigne e Ounas ma capitola a Milik (68' e 84'). Ottimo il rientro di Ghoulam dopo 400 giorni. Juve di nuovo a 8 punti, Inter allontanata a -6. - (PRIMAPRESS)