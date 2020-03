Biathlon: risultato positivo al coronavirus il turista tedesco che era stato ai mondiali di Anterselva

(PRIMAPRESS) - BOLZANO - E’ risultato positivo al test del coronavirus un turista tedesco (68 anni) che ha soggiornato in un albergo dell’Alto Adige per l’intera settimana dei mondiali di Biathlon ad Anterselva. La notizia è stata diffusa dall’Assessorato alla Salute della Bassa Sassonia. La comitiva di turisti soggiornava a Monguelfo ed ogni giorno raggiungeva il centro dove si disputavano le gare con un bus navetta. Ora si tenta di ricostruire con quali altre persone è entrato in contatto. - (PRIMAPRESS)