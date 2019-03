Biathlon: la sappadina Lisa Vittozzi in corsa per la Sfera di Cristallo ai mondiali di Svezia

(PRIMAPRESS) - OESTERSUND (SVEZIA) - Si disputa oggi la mass start femminile dei Mondiali 2019 di biathlon, a Oestersund (Svezia) che conclude la rassegna iridata con la partenza in linea. Lisa Vittozzi vuole chiudere in bellezza dopo l’argento conquistato nell’individuale, la sappadina è in testa alla classifica di Coppa del Mondo e la gara odierna è fondamentale nella corsa della prestigiosa Sfera di Cristallo. Per Dorothea Wierer, l’attesa della sua prestazione è condizionata dal recupero della condizione fisica dopo dopo la congestione che le ha impedito di partecipare alla staffetta. La slovacca Kuzmina, la tedesca Herrmann, la svedese Oeberg, la norvegese Eckhoff, la tedesca Dahlmeier, la finlandese Makarainen sono le maggiori favorite. - (PRIMAPRESS)