Biathlon: ad Oslo l'ultimo atto della Coppa del Mondo con Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer a guidare la classifica

L'ultima tappa della Coppa del Mondo di Biathlon, dopo quella di Oestersund in Svezia, sarà ad Oslo in Norvegia. Gare decisive per assegnare le Sfere di Cristallo. Nel settore femminile le nostre Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer sono in vetta a pari merito con 852 punti nella classifica generale (la sappadina deve scartare 28 punti al momento mentre l'altoatesina 36). Un duello tutto azzurro potrebbe profilarsi senza però sottovalutare la norvegese Marte Olsbu-Roeiseland con 753 punti (e 11 da scartare) mentre maggiormente distanziata la slovacca Anastasiya Kuzmina con 724 punti (5 da scartare). Vittozzi e Wierer che potrebbero pensare anche di imporsi nelle classifiche delle singole specialità: nell'individuale Lisa ha fatto già centro grazie all'argento dei Mondiali; nella sprint Kuzmina (311 punti) precede proprio Vittozzi di 2 lunghezze e Wierer di 11; nell'inseguimento è sempre Vittozzi a fare la voce grossa con 301 punti davanti a "Doro" (298 punti) e alla scandinava Olsbu-Roeiseland (269). Nella mass start Dorothea, oro mondiale, comanda (165 punti) con 5 lunghezze di margine sulla svedese Hanna Oeberg e nove sulla slovacca Paulina Fialkova. Si preannuncia quindi un grande spettacolo.