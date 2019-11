ATP Finals: Stefanos Tsitsipas batte Roger Federer (6-3,6-4) e per la prima è in una finale dei top del tennis

(PRIMAPRESS) - ROMA - Stefanos Tsitsipas è il primo finalista delle ATP Finals 2019. Il greco, al debutto nel torneo ha battuto per la seconda volta in carriera (dopo gli Australian Open) Roger Federer con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e 36’ e ora attende il vincitore tra Zverev e Thiem. Lo svizzero fallisce invece l’opportunità di giocare l’11a finale e di inseguire il 7° successo nel Masters. - (PRIMAPRESS)