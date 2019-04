Al WTA di Stoccarda, la ceca Petra Kvitova si aggiudica la finale contro l'estone Kontaveit

(PRIMAPRESS) - STOCCARDA - La ceca Petra Kvitova, la tennista n.3 del mondo, si impone nella finale del WTA di Stoccarda (Germania) contro l’estone Anett Kontaveit (n.15 del ranking) con il punteggio di 6-3 7-6 (2) in 1 ora e 33 minuti di partita. Per Kvitova si tratta del secondo titolo del 2019 dopo quello conquistato a Sydney (Australia) ad inizio anno, ricordando anche la finale degli Australian Open 2019 persa contro la giapponese Naomi Osaka. La nipponica che si è ritirata per un problema agli addominali in semifinale contro Kontaveit. - (PRIMAPRESS)