Al via in Valtellina la Coppa del Mondo di sci. Dominik Paris tra i favoriti sulla pista di Bormio

(PRIMAPRESS) - SONDRIO - Torna la Coppa del Mondo di sci in Valtellina, per una tre giorni di gare maschili a Bormio, da domani fino a domenica. Oltre alle due competizioni già programmate, la discesa libera di sabato 28 e la combinata il giorno successivo, la Fis ha deciso di far recuperare domani 27 dicembre, la discesa libera annullata in Val Gardena per il maltempo. Favorito d'obbligo l'azzurro Dominik Paris che sulla pista Stelvio di Bormio ha vinto negli ultimi due anni - oltre a una vittoria nel 2012 - e che quindi potrebbe raggiungere un tris o anche un poker di successi consecutivi. Le due gare non saranno identiche, perché per la prima la partenza è stata fissata più in basso rispetto a quella tradizionale.

Dopo l'unica prova cronometrata di oggi si parte domani alle 11.30 con la prima discesa, e la seconda sabato allo stesso orario. Domenica alle 11 la prima manche della combinata, con il supergigante, e alle 14 la seconda manche con lo slalom speciale. La discesa di sabato sarà preceduta dalla sfilata dei bambini degli sci club locali. La pista si presenta in condizioni perfette e anche il meteo sarà favorevole con bel tempo stabile.

Numerosi gli eventi collaterali previsti. Domani alle 18 a Bormio ci sarà la sfilata degli atleti e il sorteggio dei pettorali. Sabato pomeriggio si disputerà il Vitalini Speed Contest, una gara per ragazzi provenienti dagli sci club lombardi e organizzata dall'ex velocista azzurro Pietro Vitalini. Un test di velocità in pista, dall'arrivo della discesa di Coppa all'inizio del bosco. In paese aprirà inoltre una mostra fotografica dedicata a tutti i vincitori sulla pista Stelvio; prevista inoltre l'apertura straordinaria serale delle Terme, una serata disco music e uno spettacolo di pattinaggio artistico al Palaghiaccio. - (PRIMAPRESS)