Al via con il Polo Challenge, l'edizione numero 87 del concorso ippico Piazza di Siena a Roma

(PRIMAPRESS) - ROMA - L’edizione n.87 del concorso ippico internazionale Piazza di Siena a Roma, che ha aperto oggi il programma delle gare a Villa Borghese, si prepara a riservare uno spettacolo entusiasmante in uno dei campi più spettacolari per gli sport equestri. Per il Master d’Inzeo scenderanno in campo i cavalieri che dal 23 al 26 maggio prossimo si sfideranno sul percorso di regolarità. L’area gare allestita per la prima volta al Galoppatoio di Villa Borghese lo scorso anno ha superato il debutto a pieni voti ed è stata oggetto di ulteriori investimenti di riqualificazione. Il Galoppatoio ospita insieme alle gare di concorso ippico anche un evento novità: l’Italia Polo Challenge, l’affascinante disciplina che crea un’atmosfera di vecchia Argentina nel verde di Villa Borghese. - (PRIMAPRESS)