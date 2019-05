Al Gran Torneo di Sumo tra le vie di Tokio con Donald Trump in tribuna d'onore

(PRIMAPRESS) - TOKIO - In una città blindata con uno schieramento di circa 25 mila agenti delle forze dell’ordine per l’arrivo del presidente Usa, Donald Trump che incontrerà Shinzo Abe, va in scena il Gran Torneo di Sumo, lo sport nazionale del Giappone di lotta a mani nude. A Tokio si arriva da ogni parte del paese per assistere non solo agli incontri tra i campioni Yokozuna Hakuko o Yokozuna Kakuryu ma anche per vivere l’atmosfera in cui si tuffa la metropoli giapponese durante questo evento. Ci si muove tra il Sumo Museum per scoprirne la storia antica ed i cimeli che hanno reso iconico questo sport ma anche gustare i piatti tradizionali del popolare Sometaro o Shingetsu nel quartiere Asakusa e a pochi passi dalla stazione di Ryogkoku c’è Asakusa Gyuukatsu dove si gusta il ramen, il piatto tipico di noodles di grano in brodo di carne.Per sentire l’energia che si sprigiona dalle giornate dei mach tra i giganteschi lottatori di sumo bisogna, però, prendere la metropolitana per andare al ‘kokugikan’, l’anfiteatro dove ci sono le gare. L’ideale è prendere una guida locale è lasciarsi condurre tra i luoghi che portano sino all’anfiteatro dove in tribuna d’onore sederà anche l’ospite Donal Trump. - (PRIMAPRESS)