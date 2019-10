Aces Europe: ecco i comuni virtuosi che riceveranno il titolo di City of Sport 2021

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Federazione delle Capitali Europee dello Sport (ACES Europe) ha reso noto l’elenco dei Comuni italiani che riceveranno il titolo di European City/Town/Community of Sport 2021.

Al termine delle visite delle Commissioni di valutazione delle città candidate, ACES Europe, ha riconosciuto ai Comuni di Potenza, Rieti, Siena e Terni, il titolo di European City of Sport 2021, ai Comuni di Auronzo di Cadore, Pontinvrea, Sansepolcro e Segni, il titolo di European Town of Sport 2021 e alle Comunità territoriali di Valdichiana Senese e Valle del Monte Bianco, il titolo di European Community of Sport 2021.

”Il riconoscimento ai Comuni e alle Comunità con il titolo di Aces Europe - ha ricordato il Presidente di Aces Italia, Vincenzo Lupattelli - si basa su un’analisti dell’efficenza degli impianti sportivi sul territorio, sul rapporto tra abitanti e cittadinanza attiva nello sport, e sopratutto quali politiche di integrazione sociale rivolte a disabili, anziani e minori disagiati sono state attuate dalle amministrazioni comunali per raggiungere un livello diffuso di benessere e salute nelle loro aree”.

I sindaci dei Comuni che hanno ottenuto il riconoscimento prenderanno parte all’ufficializzazione del titolo nella cerimonia che si terrà a Roma al Salone d'Onore del Coni il prossimo 4 novembre 2019 mentre nel 2020 sarà la cerimonia delle Bandiere al Parlamento Europeo di Bruxelles,nel corso del Galà dell’Aces Europe Awards, a riunire tutti i sindaci che si sono aggiudicati il prestigioso titolo. - (PRIMAPRESS)