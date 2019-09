A Roma in mille per la terza edizione della Vueling Padel Cup 2019 di Msp

(PRIMAPRESS) - ROMA – Terza edizione della Vueling Padel Cup 2019 di Roma pronta a partire il prossimo 5 ottobre sui terreni di gioco più esclusivi della capitale. L’evento sportivo dilettantistico promosso da Msp, l’Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, supererà la soglia dei 1000 partecipanti dello scorsa edizione.

“Sono 4 le categorie in gara: Maschile, Femminile, Misto e Principianti - commenta il responsabile nazionale Settore Padel Italia di Msp Italia, Claudio Briganti - che si sono formate con un numero rilevante di partecipanti a dimostrazione del trend in crescita generato da questo sport che non manca di attrarre l’attenzione anche di title sponsor come la compagnia aerea Vueling”.

Questo il calendario ed i campi di gara della Vueling Padel Cup 2019: (5/6 ottobre) Aurelia Padel, (19/20 ottobre) Queen Padel Roma Club, (2/3 novembre) T.C. San Giorgio, (16/17 novembre) Bailey Padel Club, (30 novembre e 1°dicembre) Paddle Clan Hill 23, (4/15 dicembre) Master Finale – Villa Pamphili Padel Club. - (PRIMAPRESS)