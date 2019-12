A Fiumicino il tributo della folla ai campioni della Lazio dopo la vittoria sulla Juventus (3-1) in Supercoppa

(PRIMAPRESS) - FIUMICINO (ROMA) - Si sono svegliati nel cuore della notte pur di essere all’aeroporto di Fiumicino per festeggiare il trionfo della Lazio in Supercoppa al rientro da Riad.

La cronaca della partita al King Saud University Stadium si riassume nel risultato con la Lazio che ha battuto 3-1 la Juventus conquistando la quinta Supercoppa italiana della sua storia. A sbloccare il match al 16' è Luis Alberto, che nel cuore dell'area di rigore gonfia la rete col piatto destro sfruttando al meglio l'assist di Milinkovic. Al 45' pareggiano i bianconeri con Dybala, che s'avventa su una respinta di Strakosha e a porta vuota firma l'1-1. Al 73' tornano avanti i biancocelesti. Lazzari crossa, Parolo spizza e sul secondo palo Lulic la butta dentro con un piatto destro volante. Al 94' la squadra di Simone Inzaghi chiuide i conti con la meravigliosa punizione di Cataldi che fissa il risultato sul 3-1.

Poi, l’accoglienza a Roma per il rientro dei campioni. Circa un migliaio di tifosi hanno atteso il rientro avvenuto intorno alle 6 di questa mattina. Immaginabile il clima da stadio, con cori e striscioni, ad accogliere i vincitori. Il club aveva annunciato attraverso i propri canali ufficiali l’orario di arrivo in Italia e attraverso la rete i sostenitori biancocelesti si erano dati appuntamenti alla sala arrivi del Terminal 3: un boato generale ha segnalato l’arrivo della squadra, che nell’abbraccio dei suoi tifosi e scortata dalle forze dell’ordine ha raggiunto molto lentamente il pullman in sosta all’esterno dell’aeroporto. Il mezzo ha quindi portato la Lazio al centro sportivo di Formello, dove sono proseguiti i festeggiamenti. - (PRIMAPRESS)