A Chianciano Terme la seconda tappa del Grand Motor Trail ACES Italia

Equipaggio Alfieri-Maric in partenza da Oristano

(PRIMAPRESS) - CHIANCIANO TERME - Dopo la partenza da Oristano, il team del Grand Motor Trail ACES Italia 2019, è arrivato a Chianciano Terme, seconda tappa del tour che collega le 8 città virtuose dello sport premiate per il 2019 con il riconoscimento dell’Associazione delle Capitali Europee dello Sport (ACES). Come già venuto nel capoluogo sardo ora è la volta della cittadina termale toscane ad ospitare gli atleti di Allenarsi per il Futuro, il progetto di Bosch e Randstad e condiviso con ACES Italia in questo lungo viaggio per incontrare le scuole delle 8 città dello sport. Lo special guest di domani sarà il ciclista Moreno Torricelli che incontrerà insieme ai rappresentanti di Bosch, Edoardo Galli e Randstad, Daniela Vellucci, le scolaresche del territorio. Domani il programma a Chianciano Terme prevede lo start&go del team del Grand Motor Trail Aces Italia 2019 per dirigersi verso Vallebona (Comunità del Benessere)alle porte di Imperia. Sarà Torricelli, a bordo della vintage car Caterham Super Seven, a cedere il testimone all’olimpionica di ginnastica Daniela Masseroni per la tappa dedicata ai comuni imperiesi, scortata dalle officiale car di Hertz e dal pick-Up di Swarovski Optik partner dell’iniziativa. - (PRIMAPRESS)