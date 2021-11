Covid: Novabee dona 7 mila tamponi rapidi “Antigen” all’ong “Operatori Sanitari del Mondo”

La consegna dei tamponi di Novabee all'ong “Operatori Sanitari del Mondo”

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Settemila kit per il test rapido dell’antigene Covid 19 sono stati donati da Novabee l’azienda partecipata di Novavision Group con quartier generale a Napoli, all’ong “Operatori Sanitari nel Mondo” che offre assistenza sia in Italia, a Castel Volturno con un ambulatorio sociale rivolto soprattutto agli immigrati, che nel continente africano ed in particolare nella Repubblica Democratica del Congo e in Kenya, Senegal, Sierra Leone e Burkina Faso. Il kit “Antigen” donato all’associazione di volontariato è un test immunocromatografico a flusso laterale con sistema a doppio colore per la rilevazione qualitativa dell’antigene SARS-CoV-2. Si effettua su un campione biologico da tampone nasale ed i risultati sono pronti in soli 15 minuti. I tamponi donati da Novabee saranno adoperati dai volontari di “Operatori Sanitari nel Mondo” proprio nei Paesi africani a partire dal Congo e dal Burkina Faso. La consegna dei kit si è svolta nella sede di Novabee alla presenza dell’amministratore unico della società, Antonio Vitiello e del presidente di “Operatori Sanitari nel Mondo”, Claudio Scatola. «Siamo davvero grati a Novabee di averci donato, in un momento così critico ed ancora in piena pandemia – sottolinea Claudio Scatola – una quantità così ingente di tamponi rapidi che saranno utilissimi nelle zone più disagiate in cui operiamo in Africa. Il nostro impegno è quello di contribuire al miglioramento delle cure somministrate alla popolazione invisibile ed all’educazione sanitaria di questi cosiddetti “ultimi”. Con questi kit, in attesa che anche nei paesi africani le campagne di vaccinazione siano maggiormente diffuse, possiamo dare un prezioso aiuto ai nostri volontari e alle popolazioni di cui ci prendiamo cura in quei territori». Novabee, azienda che ha come core business la distribuzione dei prodotti di Novavision Group sul territorio italiano, ha da quest’ultima ereditato una sensibilità sulla responsabilità sociale. «Siamo da sempre molto attenti ai temi della solidarietà e sostenibilità - dichiara Antonio Vitiello, ceo di Novabee – che per la nostra azienda rappresentano un principio ineludibile». «Abbiamo ereditato da Novavision Group l’attenzione verso l’ambiente e le tematiche sociali, pertanto oltre a partecipare con entusiasmo a tutti i progetti a cui l’azienda dà vita, abbiamo voluto fare la nostra parte. Crediamo concretamente nella rilevanza che le aziende possano ricoprire nel sociale e nell’ecosostenibilità e con Novabee lo stiamo dimostrando con i fatti». - (PRIMAPRESS)